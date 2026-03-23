北朝鮮の国会に当たる最高人民会議がきのう始まり、国家元首の地位とする「国務委員長」に金正恩総書記が再び選ばれました。【映像】金正恩総書記の様子朝鮮中央通信は、きのうから始まった最高人民会議で「金正恩同志を国務委員長に再び高く推挙した」と報じました。北朝鮮の憲法上、国務委員長は「国家を代表する最高指導者」で、国家元首にあたります。任期は5年で、金総書記の選出は今回で3回目になります。北朝鮮メデ