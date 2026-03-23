２０１９年の箱根駅伝で東海大を初優勝に導いた両角速（はやし）駅伝監督（５９）が３月末で退任し、４月から総監督に就くことが２３日、関係者への取材でわかった。後任には、西出仁明（のりあき）ヘッドコーチ（５１）が昇格する。両角氏は東海大の学生時代、箱根に４度出走し、卒業後は実業団の日産自動車、ダイエーで活躍。現役引退後の１９９５年に長野・佐久長聖高の監督に就き、２００８年に全国高校駅伝初優勝を果たし