アメリカとイスラエルによる攻撃にイランが徹底抗戦の構えを崩さない中、アメリカ国務省は世界各地の自国民に対し、注意を呼びかけました。【映像】米国務省周辺の様子アメリカ国務省は22日、イランやその支持勢力が、アメリカに関連する施設やアメリカ人を標的に攻撃する可能性があるとして、世界中のアメリカ人に対しより一層の注意を払うよう呼びかけました。中東以外の地域も含めた世界各地のアメリカの施設が標的となっ