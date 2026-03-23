選抜高校野球５日目の２３日、第３試合に登場した三重のアルプス席では、平田菜々さん（１７）、喜岡歩さん（１７）、浦川らいかさん（１６）の３人がチアリーダーを務め、応援に花を添えた。同校ではバトン部員がチアを務めるのが恒例。２０２２年夏の甲子園に出場した際、部員は約１０人いたが、現在は平田さんだけに。昨秋、校内で「助っ人」を募集し、チラシを見た２人が加わった。１１月下旬からほぼ毎日３時間ずつ練習を