東京・品川区で乗用車が歩道に突っ込む事故がありました。【映像】ビルの足場に突っ込んでいく様子（実際の映像）通行人の男性2人がけがをしましたが、いずれも軽傷だということです。午前7時半ごろ、東京都品川区西五反田で「車が改装中のビルの足場に突っ込んだ」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、運転していた60代の男性が、乗用車を停車させようとした際、誤って歩道を横切りビルに突っ込んだ