社民党の党首選が２３日に開票され、決選投票になると決まった。新党首が決まるのは４月６日となる。４日に告示された党首選には、大椿裕子前参院議員、ラサール石井副党首、福島瑞穂党首が立候補した。社民党の党首選が行われるのは１３年ぶりだった。有権者数は５０４１人で、有効投票数は４１４０人。各候補の得票数はトップが福島氏で１８７６票、大椿氏が１２９７票で続き、ラサール氏が９６７票だった。社民党党首選