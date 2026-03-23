エンゼルスは２２日（日本時間２３日）、本拠地エンゼル・スタジアムで行われたドジャースとのオープン戦に５―１３で惨敗。３回に元同僚の大谷翔平投手（３１）に３点適時二塁打を献上するなど一挙１０失点を喫し、フリーウェイシリーズの初戦で苦杯をなめた。２０１４年を最後にポストシーズン進出を果たせていないチームは、今季から新たにカート・スズキ監督（４２）が就任。低迷脱却を図るフロント陣も昨年１１月に３６本