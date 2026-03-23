女子テニスの元大スター、アンナ・クルニコワさん（４４＝ロシア）が、第４子を公開し話題となっている。クルニコワさんは１９９７年に４大大会ウィンブルドン選手権でベスト４入りするなど、実力と華麗な容姿で大人気だったが、ケガもあり２００３年に２１歳の若さで引退。その後、人気歌手のエンリケ・イグレシアスと結婚した。昨年１２月に夫婦は第４子が誕生したことを公表した。クルニコワさんは４４歳での出産となった