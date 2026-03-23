【モデルプレス＝2026/03/23】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月22日、自身のInstagramを更新。すっぴんでの夫婦お出かけショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】妊娠発表の27歳タレント「すっぴんも可愛すぎる」密着夫婦ショット◆みちょぱ、夫・大倉士門とのすっぴん2ショット公開みちょぱは「念願のパンチくん見に行ったり やっとOFFが被った日の我々のお出かけ」とつづり、休日を夫でタレントの大倉