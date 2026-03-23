湯郷ベル サッカー女子なでしこリーグ1部・岡山湯郷ベル。元なでしこジャパンの42歳、2011年のワールドカップでは世界一も経験したレジェンド、福元美穂が約10年ぶりにベルのスタメンに名を連ねました。 先週のリーグ開幕戦を勝利し22日のホーム初戦を迎えたベル。試合は前半6分、フォワード国吉の強烈なシュートがネットに突き刺さりベルが先制します。 その後は相手にペ