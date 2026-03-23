有事のドル買い優勢＝東京為替概況 先週のドル円は週の半ばに159.90円を付けた後、157.50円近くまで下げたが、週末にかけて再びドル買いとなり、159円台前半で先週の取引を終えた。週明けも159円台前半でスタート。金曜日の高値を超えた後、いったん調整の動きに159.02円を付けたが、すぐにドル高に復し、午後に入ってもう一段のドル高となって159.60円台を付けている。週末にトランプ大統領が48時間以内のホルム