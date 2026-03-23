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米株価指数先物時間外取引軟調 東京時間15:43現在 ダウ平均先物JUN 26月限45677.00（-216.00-0.47%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6518.00（-41.00-0.63%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23918.50（-183.00-0.76%） イラン情勢をにらんだリスク警戒もあり、米株先物は全般に軟調。