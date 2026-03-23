テクニカルポイントユーロドル１０日線近傍 1.1851ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1837一目均衡表・雲（上限） 1.1827一目均衡表・雲（下限） 1.1690100日移動平均 1.1677200日移動平均 1.1645一目均衡表・基準線 1.1644エンベロープ1%上限（10日間） 1.162221日移動平均 1.152910日移動平均 1.1528一目均衡表・転換線 1.1525現値 1.1414エン