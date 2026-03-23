【これからの見通し】イラン情勢睨んだ展開、有事のドル買いがどこまで進むかがポイント イラン紛争の動向をにらみながらの展開が続くと見られる。トランプ大統領は週末、イランに対して48時間以内の「ホルムズ海峡の完全開放」を要求。受け入れられない場合は、イランの発電施設などへの攻撃方針を示した。イラン側は強く反発しており、状況の深刻化が懸念されている。48時間の期限は明日朝（日本時間8時台）となるが、それ