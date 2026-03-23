ＮＹ原油時間外取引 東京時間15:49現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝100.26（+2.03+2.07%） 早朝に１００ドルを超えたものの、すぐに９６ドル台まで調整が入り、その後は９８ドル台を中心とした推移が見られたNY原油先物。ロンドン勢の本格参加してくる時間が遺体に入って再びの上昇で１００．８４ドルまで上昇した。