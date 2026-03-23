ユーロドルは１．１５２０ドル台＝ロンドン為替 ユーロドルは１．１５２１まで下げる展開。東京午後からロンドン市場にかけてドル高が優勢となっており、上値が重くなっている。朝のドル円の上昇局面は円安が主導となっていたが、午後はドル高が主導という印象。 EURUSD 1.1526