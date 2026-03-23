ＮＹ金時間外取引８％超の下げ 東京時間15:55現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4219.40（-390.20-8.46%） ドル高を嫌気した金先物の売りが続いている。東京市場から売りが目立っていたが、ロンドン勢の本格参加の時間帯に入って下げが加速している。