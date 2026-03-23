竹林亮監督による映画『見えない娘 THE INVISIBLES』より、主演・毎熊克哉の娘役として三姉妹を演じる鈴木凜子、近藤華、矢山花の出演が発表された。あわせて寺島進と余貴美子の出演も明らかとなり、アザービジュアルも公開された。【写真】透明人間を演じるのは鈴木凜子キャストソロカットをチェックとある島で、ひそやかに暮らす父と三姉妹。この家族には、秘密がある。それは、末娘の“ひかり”が生まれつき透明人間であ