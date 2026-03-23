◆センバツ第５日▽１回戦三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）１２年ぶり５度目の出場となる佐野日大（栃木）は三重に敗れた。ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）の孫である中村盛汰主将（３年）は「５番・三塁」で出場し、２回の第１打席で左前打を放つも、実らなかった。主将の父・中村猛安氏（４６）も、２０２１年夏に日大東北（福島）の部長として甲子園に出場。父子