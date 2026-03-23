◆センバツ第４日▽１回戦三重２ー０佐野日大（２３日・甲子園）８年ぶり１４度目出場の三重が１回戦で佐野日大（栃木）に勝利した。三重はこの勝利で甲子園通算３０勝（２６敗）の節目に到達した。三重県勢は甲子園で栃木に過去０勝２敗で未勝利だったが、県勢初勝利にもなった。沖田展男監督（４７）が「試合を作ってくれる」と期待し先発起用した背番号１８の左腕・上田晴優（３年）が低めを丹念につく投球でゴロの山