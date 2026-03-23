２３日、テヘランの市街地に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社テヘラン3月23日】イランの首都テヘランで23日午前3時6分ごろ、再び激しい爆発音が続いた。防空システムが持続的に正体不明の飛行物体を迎撃した。新華社の記者は、テヘラン東部の町の空に複数の炎の光を確認した。２３日、テヘランの市街地に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）２３日、テヘランの市街地に立ち上る煙。（テヘラン＝