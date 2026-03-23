家計のピンチを救ってくれる「ご飯」レシピ イベントごとが増える年度末は出費も増えていくばかり。食費はなんとか抑えたい！ と思っている人もいるのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが、「ねこまんま」ならぬ「葱まんま」。使う材料はシンプルなのに感動するおいしさで、食べ応えも満点です。 ネギが香ばしくて美味ハマる人続出！これ一杯で大満足 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも皆さん大絶