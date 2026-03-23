東京・八王子市で起きた車7台が絡んだ玉突き事故で、現場から逃走した運転手とみられる男が逮捕されました。23日午前7時半ごろ、八王子市暁町の国道で、黒色の高級車「ベントレー」が信号待ちの車列に追突し、乗用車やトラックなど7台が絡む玉突き事故となり、男女2人が搬送されました。ベントレーの運転手は、現場に車を残して逃走しましたが、正午ごろ、この運転手とみられる自称40代の男が、300メートルほど離れた住宅の敷地内