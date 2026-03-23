2026年3月26日、そごう横浜の8階にある2つのショップが閉店します。世界的に人気のキャラクター雑貨を取り扱う2店舗が同日閉店ということで、SNSには悲しみの声が上がっています。「ディズニーストア」のその後は...閉店が決まっているのは、8階・子供フロアにある、ハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターグッズを豊富に扱う「サンリオ」と、公園をイメージした店内にディズニーキャラクターのグッズが並ぶ「ディ