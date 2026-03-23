長岡市で23日午後、田んぼの枯れ草を焼く火事がありました。火事があったのは長岡市宮本町の田んぼです。警察によりますと、目撃者から「煙が見える」と23日午後1時すぎ119番通報があり、消防が駆け付け、午後2時に鎮火しました。この火災で田んぼの枯れ草が約8000平方メートル焼失しましたが、ケガ人や建物への延焼はないということです。現場は田んぼが広がっていて、住宅地などからは離れているということです。火災のあ