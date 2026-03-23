3月23日（現地時間22日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”のサウス・リージョンの2回戦がアメリカ・フロリダ州タンパのベンチマーク・インターナショナル・アリーナで行われ、アイオワ大学（第9シード）が73－72でフロリダ大学（第1シード）を破る大番狂わせを演じた。 試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、アイオワ大はタ