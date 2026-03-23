パワーエックスは２３日の取引終了後、北海道苫小牧市に大型蓄電システムを製造する新工場を開設すると発表した。また、岡山県玉野市の本社工場において製造ラインを増設することも公表した。 苫小牧市の新工場では大型蓄電システム「ＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」（１０ｆｔコンテナ型）を製造する。稼働開始は２０２７年６月を予定し、生産能力は年間８００台（約２ギガワット時）。総事業費は３０億円で、既