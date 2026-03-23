（台北中央社）韓国がオンライン電子入国申告システムで台湾を「CHINA（TAIWAN）」と不当に表記している問題で、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は、外交部（外務省）が求める期限までに韓国側から回答がなければ、台湾側の電子入国カードでも韓国の表記を「KOREA（SOUTH）」に変更するとの考えを示した。ニュースチャンネル「年代新聞台」で22日放送されたインタビューで明らかにした。韓国は少なくとも昨年12月から、シ