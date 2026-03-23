（台北中央社）台湾で総統の直接選挙が初めて実施されてから、23日で30年を迎えた。頼清徳（らいせいとく）総統は同日、民主主義は挑発では決してなく、「決意と堅持、実力があってこそ、最も大切な民主主義と自由を守ることができる」との認識を示した。自身のフェイスブックに文章を投稿した。頼氏は、1996年3月23日に台湾の人々が勇気をもって投票所に向かい、「歴史的な一票を投じた」と振り返り、台湾の人々は「自分たちの総