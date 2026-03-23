世界で約500万人が愛用するペット家電ブランド「PETKIT（ペットキット）」から、コードレスで最大約83日間稼働する「食洗機対応自動給水機」が登場する。発売は4月2日。日本最大級のペットイベント「インターペット東京」会場と公式オンラインストアで開始となる。価格は1万3900円。コードレス設計のため置き場所を選ばず、停電時に自動でバッテリー給電に切り替わり、ペットの飲水環境を途切れさせないのが特徴だ。●清潔さとお