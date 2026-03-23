３月23日、なでしこジャパンのアジアカップ優勝報告会見が東京都内で行なわれ、ニルス・ニールセン監督と日本サッカー協会・女子委員長の佐々木則夫氏が出席した。今大会は日本国内でテレビ放映がなく、ネット配信の『DAZN』で中継された。また、同時期に野球世界一を決めるWBCが開催され、世間の関心がそちらに傾いていた感もある。ただ、開催国のオーストラリア内では大きな盛り上がりを見せ、シドニーで行なわれた決勝、日