韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」のSNSが更新。グローバルアンバサダーを務めるBTSのJIN（ジン）が登場する新商品「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」の動画が公開された。 【動画】①BTSジンのクール＆キュートさで魅了！最新ムービー②JINのビジュアルを堪能する“ドアップ”ビハインド&#