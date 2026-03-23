23日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前営業日清算値比1950円安の5万1040円で取引を終えた。出来高は8万310枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては475.49円安。 株探ニュース