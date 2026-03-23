23日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前営業日清算値比129.5ポイント安の3444ポイントで取引を終えた。出来高は11万9334枚だった。この日のTOPIXの現物終値3486.44ポイントに対しては42.44ポイント安。 株探ニュース