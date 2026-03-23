23日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前営業日清算値比1235ポイント安の3万1140ポイントで取引を終えた。出来高は5829枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1578.42ポイントに対しては438.42ポイント安。 株探ニュース