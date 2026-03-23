23日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前営業日清算値比41ポイント安の678ポイントで取引を終えた。出来高は8558枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値705.16ポイントに対しては27.16ポイント安。 株探ニュース