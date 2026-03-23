23日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前営業日清算値比33.5ポイント安の1911.5ポイントで取引を終えた。出来高は275枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1914.26ポイントに対しては2.76ポイント安。 株探ニュース