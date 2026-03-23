ケアサービス [東証Ｓ] が3月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3億7100万円→1億2400万円に66.6％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益(非連結)も従来予想の3億0200万円→5500万円に81.8％減額した計算になる。 ※今期から非連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の