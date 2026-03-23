■山本由伸ら多数のアスリートが師事する矢田修さんに単独インタビュー 柔道整復師の矢田修（やだ・おさむ）さんは、1959年香川県生まれ。1980年に大阪府大阪市で「矢田接骨院」を開業した。同院で院長を務める傍ら、1988年には教育・研究機関「キネティックフォーラム」を設立。全国各地で勉強会を行いながら、トレーナーや治療家の指導にあたってきた。近年はドジャース・山本由伸投手の専