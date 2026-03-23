県は来月1日付の人事異動を発表しました。部長級の女性の職員が過去最多の8人となっています。（村岡知事）「『成長と安心の好循環』を創出をして県民の誰もが豊かさと幸せを実感できる山口県を実現していくためこれまでの経験や実績等を重視しながら適材適所の人事配置に努めた」来月1日付の県の人事異動では部長級の女性の職員が過去最多の8人となっていて、総務部長、土木建築部長、水産研究センター所長に初めて女性が登