2026年3月22日、韓国メディア・中央日報は韓国中部・大田市の自動車部品工場で発生した大規模火災を巡り、劣悪な作業環境が長年放置されていたとの指摘が出ていると報じた。記事によると、火災では14人の死亡が確認され、その多くが2階の休憩スペースで見つかった。この場所は本来の休憩室ではなく、違法に増築された空間だった。消防当局は「窓が少なく煙が排出されにくい構造であることから、被害が拡大した」と報告しているとい