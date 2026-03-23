「餃子の王将」を展開する会社の社長が射殺された事件で、殺人などの罪に問われている暴力団幹部の男の10回目の公判が23日午前から開かれています。この日予定されていた被告人質問は、実施されませんでした。 起訴状などによりますと、特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年12月19日早朝、京都市山科区の「王将フードサービス」の駐車場で、社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害し