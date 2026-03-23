世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、20日放送のABEMA『しくじり先生俺みたいになるな!!』に出演し、“2代目引田天功”襲名の裏側や規格外の人生を語った。【写真】プリンセス天功の規格外のエピソードに驚く生徒たち番組では、マジシャンアイドル・朝風まりとして活動していた時代から振り返り、後援会会長が佐川急便創業者・佐川清氏だったことや、歌手デビュー時に「トラックが200台、応援に駆けつけてくれた」と