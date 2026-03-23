◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)世界女子カーリング選手権2026は日本時間23日、スイスが優勝し幕を下ろしました。日本は10年ぶりのメダルをかけて戦いましたが惜しくもメダルを逃しました。予選を11勝1敗で勝ち上がったスイスと10勝2敗で勝ち上がったカナダが決勝を戦います。最終第10エンドでスイスが1点を決め、7-5で頂点に立ちました。予選を3位で突破し、準決勝でカナダに敗れた日本は、