昨年の安田記念、マイルCSを制したジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスマリス）は香港G1チャンピオンズマイル（4月26日、シャティン芝1600メートル）の招待を受諾したことが分かった。23日、社台サラブレッドクラブが発表した。引き続き、川田がコンビを組む。緊迫する中東情勢を踏まえ、今年の始動戦に予定していたドバイターフへの遠征を自重。社台ファーム山元トレセンで順調に調整されており、早ければ今週中にも栗東