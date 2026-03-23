自民党元幹事長で現在、ジャーナリストなどとして活動する石原伸晃さん（68）が、日本テレビ系バラエティー番組『しゃべくり007』（23日よる9時放送）に、妻の里紗さんや娘・息子と家族そろってテレビに初登場。“華麗なる”石原家の知られざるエピソードを公開しました。番組では、元俳優の妻・里紗さんとの出会いについて、弟の石原良純さんがキューピッドだったという話題から始まり、父・慎太郎さんの話題も続々と飛び出しまし