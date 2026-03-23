3月22日、元AKB48のメンバーでタレントの小嶋陽菜がInstagramを更新。沖縄県宮古島での、おなかを出した“ピタピタ”Tシャツ姿を公開し、ファンから興奮する声が寄せられている。小嶋は《宮古島に来ました食べすぎてた気がするまたまとめますね空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニムぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える》とつづり、沖縄限定のハローキティがプリントされた、ピンクのショート丈Tシャツ