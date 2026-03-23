ママさんの隣で寝ていた子猫が、もっと近づいてきて…？小さな体で一生懸命に『大好き』を伝えてくる姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「ひゃ～～可愛い♡眼福！」「何て愛らしいのでしょう♡」「メロメロです」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママのとなりで『ゴロゴロ』と喉を鳴らしながら寝ていた子猫が…尊すぎる瞬間】