猫さんがボロボロに破いた壁が、まさかの芸術作品に！？破られた壁と猫さんのドヤ顔がたまらないと、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、なんと記事執筆時点で110万表示を突破！コメント欄には「切り絵師誕生の瞬間」「ベテランの職人みたいな顔してるな」「大満足のドヤ顔 最高ですね！」といった声が寄せられました。 【写真：猫がボロボロに破いた『壁のカタチ』を見た結果…まさかの光景】 芸術猫さん、爆