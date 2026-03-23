1.狭くて静かな空間からはじめる 人間の感覚では「家の中は安全だし安心」と思いますが、外暮らしの猫にとって、家の中はすべてが未知の世界です。 壁も天井も、生活音も、室内という空間はこれまでとはまったく違います。広い場所に慣れている外猫なので、「室内でも開放してあげた方がよいのでは」と思うかもしれませんが、実際は一気に不安を増やしかねません。 お迎えした直後は、ケージや一室など、限られた